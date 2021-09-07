МАГАТЕ: Іран блокує доступ до ядерних об’єктів і нарощує збагачення урану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран блокує доступ до деяких своїх ядерних об’єктів і продовжує збільшувати свої запаси урану, збагаченого вище від відсотка, дозволеного ядерною угодою 2015 року.

У конфіденційній доповіді, яку цитують західні інформаційні агентства 7 вересня, МАГАТЕ заявило, що Іран також не відповів на запитання про сліди урану, знайдені на трьох незадекларованих об’єктах.

Відповідно до ядерної угоди, Іран не має права збагачувати уран вище за 3,67 відсотка, що значно нижче від 90-відсоткового порогу, необхідного для використання в ядерній зброї.

Однак у звіті МАГАТЕ підраховано, що зараз Іран має 84,3 кілограма урану, збагаченого до 20 відсотків, порівняно з 62,8 кілограма, які були під час попереднього звіту в травні; а також 10 кілограмів, збагачених до 60 відсотків (у порівнянні з 2,4 кілограма).

Звіт генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі для держав-членів МАГАТЕ підготовлений напередодні засідання Ради керівників, куди входять представники 35 країн, а також у час, коли непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном, спрямовані на відродження ядерної угоди 2015 року, зупинилися на тлі зміни уряду в Ірані.

Шість раундів переговорів про поновлення дії угоди відбулися у Відні у квітні-червні.

Колишній президент США Дональд Трамп вивів свою країну з ядерної угоди у 2018 році й відновив санкції проти Ірану, які завдали шкоди його економіці.

Іран у відповідь поступово зменшив свої зобов’язання за угодою і розширив свої ядерні розробки.

Раніше цього тижня МЗС Ірану заявило, що Тегеран «однозначно» продовжить ядерні переговори у Відні, не уточнюючи, коли країна буде готова відновити їх.

Відповідно до угоди 2015 року між Іраном і Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм, Росією і США, Тегеран погодився припинити свою ядерну діяльність в обмін на послаблення санкцій.