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Дипломатка Робін Данніґан відповідатиме в Держдепартаменті США за політику щодо України та сусідів

Дипломатка Робін Данніґан (між двома чоловіками) на зустрічі з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим, 2017 рік

Адміністрація президента Джо Байдена доручила кар’єрній дипломатці Робін Данніґан здійснювати нагляд за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті.

Данніґан з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Останні три роки Данніґан працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом – повіреного у справах в Австрії.

Нову посаду вона обійняла 7 вересня.

Данніґан була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід «Північний потік-2» до Німеччини по дну Балтійського моря, що позбавить Україну близько 2 мільярдів доларів на рік.

Адміністрація Байдена та Німеччина досягли у липні домовленостей, які мають на меті допомогти Україні подолати економічні наслідки, пов’язані з завершенням будівництва «Північного потоку-2».

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