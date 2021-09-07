У Музеї Голодомору виставили листи-свідчення про 1932-1933 роки на Донбасі 

Національний музей Голодомору-геноциду 7 вересня презентував оновлену мультимедійну експозицію.

Як повідомила генеральна директорка Музею Голодомору Олеся Стасюк, до експозиції увійшли експонати та історії, зібрані під час експедицій Україною, нововиявлені історичні джерела – листи, написані у 1932-1933 роках із Донбасу інженером-іноземцем Джері Берманом, який будував міст у Станиці Луганській.

Листи передала музею британка Алісон Маршал.

«Це була моя місія – привезти ці важливі історичні свідчення до України», – сказала Маршал на відкритті експозиції.

В оновленій експозиції Музею Голодомору на інтерактивних багатофункціональних екранах представлені результати історичних досліджень опору, який чинили українці примусовій колективізації та розкуркуленню, а також історії сіл, занесених сталінським режимом на так звані «чорні дошки», що означало цілковиту приреченість на вимирання від голоду.

У відкритті оновленої експозиції взяли участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, віцепрезидент Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» Яна Іванілова та предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

«Для того, щоб будувати своє майбутнє, потрібно знати власну об’єктивну історію. Це особливо важливо у річницю святкування незалежності України. Ми повинні цінувати дар нашої свободи, пам’ятаючи тих, хто загинув за неї», – сказав митрополит Епіфаній.

Радіо Свобода першим опублікувало надані Музеєм листи Бермана.