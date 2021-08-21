Патріарх Варфоломій ушанував українських військових та жертв Голодомору, ПЦУ провела подячну молитву

Вселенський патріарх Варфоломій, який прибув в Україну з пастирським візитом, спільно з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм 21 серпня вшанував загиблих українських військових та жертв Голодомору. Про це повідомляє сайт Православної церкви України.

«Його Всесвятість та Його Блаженство звершили покладання квітів біля «Стіни пам’яті полеглих захисників України» та біля пам’ятного знака жертвам Голодомору-геноциду українського народу», – ідеться в повідомленні.

Після цього в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття Вселенського патріарха Варфоломія відбулася подячна молитва (доксологія).

Учасники заходу проходили на територію Михайлівського Золотоверхого монастиря після перевірки правоохоронців, люди повинні були мати документи, що посвідчують особу, а також захисні маски.

Пізно ввечері 20 серпня, в день прибуття Вселенського патріарха Варфоломія в Україну, зустріч із ним провів президент України Володимир Зеленський, повідомив офіційний сайт глави держави.

«Для мене особисто, для України, для нас усіх – це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо», – сказав Зеленський Вселенському патріарху.

Як повідомляли в ПЦУ, 22 серпня о 9-й ранку на території собору Святої Софії в Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два предстоятелі — Всесвятійший Вселенський патріарх Варфоломій та Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Тим часом Українська православна церква, що перебуває в єднанні з Московським патріархатом і є невіддільною частиною Російської православної церкви, вже заявила, що її представники не будуть на жодному зі святкових заходів, у яких візьме участь Вселенський патріарх. Із ним московська церква перебуває в глибокому протистоянні й навіть перестала поминати його ім’я, відколи він визнав канонічний статус ПЦУ як автокефальної помісної православної церкви в Україні. Із того часу канонічний статус УПЦ (МП) в Україні опинився під сумнівом.

Православна церква України була створена як канонічна автокефальна помісна церква з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви.

На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.

Відтак ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту, і єдиною канонічною православною церквою на території України. На цей час ПЦУ визнали, крім Вселенського патріархату, також Патріархат Александрії і всієї Африки (друга за диптихом після Вселенського патріархату помісна православна церква), Елладська православна церква в Греції і Кіпрська православна церква. В ПЦУ очікують ближчим часом іще кількох визнань – попри тиск РПЦ на інші помісні церкви з вимогами не робити цього.

Російська православна церква й її підрозділи, такі, як УПЦ (МП), зі свого боку, переривають спілкування з тими церквами, які визнали канонічність ПЦУ. Таким чином, нині в версії диптиху від РПЦ є тільки 11 церков: 10 загальновизнаних, включно з самою РПЦ, але без ПЦУ, Патріархату Александрії, Елладської і Кіпрської православних церков, – зате з додаванням так званої «Православної церкви в Америці», яку створила сама РПЦ і яку, крім неї, визнають іще тільки чотири помісні церкви.

Підрозділ РПЦ в Україні, так звана Українська православна церква, що підпорядкована Московському патріархатові, є частиною канонічно визнаної РПЦ, але на території України її канонічний статус сумнівний. Вона не має статусу помісної церкви і, як повідомляв Вселенський патріарх, «в дусі пастирської чуйності ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних (таких, які не керують тією єпархією, назву якої вони використовують – ред.) або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів» у сподіванні, що вони об’єднаються з канонічною ПЦУ.