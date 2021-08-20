Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України – прем’єр

Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України на святкування 30-річчя Незалежності України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як написав він у соцмережах, він особисто привітав патріарха після прибуття.

На оприлюднених ним фотографіях видно, що високого гостя зустрічав також предстоятель канонічної помісної автокефальної Православної церкви України Епіфаній.

«Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі сторони Його Всесвятості», – написав прем’єр.

Глава ПЦУ раніше 20 серпня зазначив у фейсбуці: «Це третій візит Його Всесвятості до України, як Патріарха. Але він – перший, коли у нас вже є незалежна Церква, яка займає своє місце у Диптиху автокефальних Православних Церков».

Як повідомляли в ПЦУ, 21 серпня о 10-й ранку відбудеться урочиста зустріч Вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди його прибуття до України, а 22 серпня о 9-й ранку на території собору Святої Софії в Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два предстоятелі — Всесвятійший Вселенський патріарх Варфоломій та Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Тим часом Українська православна церква, що перебуває в єднанні з Московським патріархатом і є невіддільною частиною Російської православної церкви, вже заявила, що її представники не будуть на жодному зі святкових заходів, у яких візьме участь Вселенський патріарх. Із ним московська церква перебуває в глибокому протистоянні й навіть перестала поминати його ім’я, відколи він визнав канонічний статус ПЦУ як автокефальної помісної православної церкви в Україні. Із того часу канонічний статус УПЦ (МП) в Україні опинився під сумнівом.

Православна церква України була створена як канонічна автокефальна помісна церква з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви.

На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.

Відтак ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту, і єдиною канонічною православною церквою на території України. На цей час ПЦУ визнали, крім Вселенського патріархату, також Патріархат Александрії і всієї Африки (друга за диптихом після Вселенського патріархату помісна православна церква), Елладська православна церква в Греції і Кіпрська православна церква. В ПЦУ очікують ближчим часом іще кількох визнань – попри тиск РПЦ на інші помісні церкви з вимогами не робити цього.

Російська православна церква й її підрозділи, такі, як УПЦ (МП), зі свого боку, переривають спілкування з тими церквами, які визнали канонічність ПЦУ. Таким чином, нині в версії диптиху від РПЦ є тільки 11 церков: 10 загальновизнаних, включно з самою РПЦ, але без ПЦУ, Патріархату Александрії, Елладської і Кіпрської православних церков, – зате з додаванням так званої «Православної церкви в Америці», яку створила сама РПЦ і яку, крім неї, визнають іще тільки чотири помісні церкви.

Підрозділ РПЦ в Україні, так звана Українська православна церква, що підпорядкована Московському патріархатові, є частиною канонічно визнаної РПЦ, але на території України її канонічний статус сумнівний. Вона не має статусу помісної церкви і, як повідомляв Вселенський патріарх, «в дусі пастирської чуйності ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних (таких, які не керують тією єпархією, назву якої вони використовують – ред.) або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів» у сподіванні, що вони об’єднаються з канонічною ПЦУ.