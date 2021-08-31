Зеленський у Вашингтоні відвідав Меморіал жертвам Голодомору

Президент України Володимир Зеленський з дружиною у рамках візиту в США відвідав установлений у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932–1933 років, повідомляє пресслужба глави держави.

Подружжя Зеленських поклало символічні сніпки пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам’ять жертв ушанували члени офіційної делегації України.

Меморіал жертвам Голодомору 1932–1933 років було відкрито в Вашингтоні 7 листопада 2015 року. Проєкт пам’ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося за рахунок державного бюджету України та приватних пожертв.