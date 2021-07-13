Національний музей Голодомору-геноциду добудують до листопада 2023 року – Зеленський

Другу чергу Національного музею Голодомору-геноциду добудують у повному обсязі до 90-х роковин трагедії 1932–1933 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 13 липня в рамках форуму «Україна 30. Гуманітарна політика».

«Час віддаляє нас все далі і далі від тих трагічних часів. І дійсно майже не залишилось в живих свідків, які пережили голодомор. І сьогодні ми відповідальні за збереження і передання цієї пам’яті нашим усім сучасним і наступним поколінням за донесення правдивої інформації саме про голодомор. Чи можемо ми як нація вважати, що цей обов’язок ми виконуємо до кінця, якщо довгі роки в країні ніяк не добудується музей «Меморіал жертв Голодомору», – сказав президент.

Він зазначив, що тримає це питання під особистим контролем, адже закінчити таку важливу історичну роботу надзвичайно важливо.

90-ті роковини припадуть на листопад 2023 року. Четверта субота листопада в Україні визнана Днем пам’яті жертв голодоморів. Меморіальні заходи проводяться як в Україні, так і поза її межами. Щороку цього дня проводиться всеукраїнська акція «Запали свічку».