Шмигаль доручив оголосити конкурс із відбору незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив першому віцепрем’єр-міністру – міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс із відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляє пресслужба уряду, Шмигаль сказав про це за результатами зустрічі з членами наглядової ради компанії.

За його словами, критеріями вибору й оцінки ефективності роботи таких членів мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії та палива.

Доручення дане на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», яке 28 серпня ввів у дію своїм указом президент, повідомили в Кабміні.

Конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року. Після цього новий склад наглядової ради повинен визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління і провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року.

28 квітня Кабінет міністрів призупинив повноваження членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього Юрія Вітренка. Рішення було ухвалене на основі звіту про діяльність компанії за минулий рік.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна», за яким, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. А та не висувала пропозицій замінити голову правління.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами». Усі члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали заяви про відставку 30 квітня.

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2 травня уряд закликав наглядову раду «Нафтогазу України» виконувати свої обов’язки до завершення конкурсного відбору нових членів.

У світі висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України». Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Заяви з цього приводу оприлюднили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні.