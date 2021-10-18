«Нафтогаз» зможе забезпечити промисловість газом за умови ринкової ціни – Вітренко

Компанія «Нафтогаз» має достатні запаси газу для населення, але забезпечуватиме промисловість тільки за ринковими цінами. Про це голова правління Юрій Вітренко заявив на брифінгу 18 жовтня.

«Нафтогаз» забезпечить достатній ресурс газу для таких категорій споживачів, як населення, як напряму, так і через теплокомуненерго, для бюджетних організацій, для комунальних організацій, релігійних установ. Тобто там, де, на жаль, зараз ми бачимо певні кризові явища на ринку, коли ненадійні приватні постачальники підводять своїх клієнтів недостатнім постачанням газу», – заявив він.

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За словами Вітренка, забезпечення промислових споживачів паливом залежатиме від їхнього попиту.

«Якщо буде попит з боку промисловості за ринковою ціною, то «Нафтогаз» як «постачальник останньої надії» – ми ще маємо такий офіційний статус – забезпечить всі необхідні обсяги. Якщо не буде попиту, то і не буде потрібно забезпечувати якісь додаткові обсяги для такої категорії, як промисловість. З іншого боку, чесно кажемо, що, як національна компанія, ми не можемо покривати попит з боку комерційних, промислових споживачів, за ціною, яка була б неринкова», – сказав чиновник.

За його словами, наразі в сховищах «Нафтогазу» достатньо газу для українських споживачів. У разі додаткової потреби для промисловості компанія може імпортувати газ із-за кордону.

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«Є власний видобуток, але ми можемо достатньо значну кількість газу імпортувати з Європи щодобово. Наприклад, ми бачимо на наступну добу, що потрібні додаткові обсяги газу, замовляємо, і вже наступної доби ці значні додаткові обсяги газу можуть бути в Україні», – пояснив Вітренко.

Він додав, що наразі «Нафтогаз» може імпортувати газ із Польщі, Угорщини, Словаччини. Також наразі розробляється можливість імпорту з Румунії.