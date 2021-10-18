«Нафтогаз» планує взяти участь у сертифікації оператора «Північного потоку-2» – Вітренко

Національна енергетична компанія «Нафтогаз» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік-2». Про це заявив голова компанії Юрій Вітренко на брифінгу 18 жовтня.

«Нафтогаз» як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора «Північного потоку-2» перед німецьким регулятором — «Федеральною агенцією німецьких мереж», – заявив він.

За його словами, основна позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що «Північний потік-2» не можна сертифікувати, адже він не відповідає повністю європейському законодавству.

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Зокрема, йдеться про те, що газопровід контролюється постачальником газу – російським «Газпромом», і до нього немає доступу в третіх осіб.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті Україна-ЄС 12 жовтня зазначила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року.

25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом.