«Північний потік-2» відкриває поле для газової війни – Стефанішина

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичноі інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що «Північний потік-2» відкриває «поле для газової битви на всій території континентальної Європи». Стефанішина наголошує, що змусити Росію зменшити свої «апетити» може лише консолідована позиція Європейського союзу. Цієї позиції чекають від саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня.

Коли Україна стане членом НАТО? Що дасть українцям угода про «відкрите небо»? Якими є «червоні лінії» в співпраці з Китаєм? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної для Радіо Свобода.