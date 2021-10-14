Дорогий газ і дефіцит вугілля: чому Україна знову не готова до зими?

Україна наближається до опалювального сезону з проблемами в енергетиці, найпомітніші з яких – нестача вугілля на ТЕС та галопування світових цін на енергоносії. Енергетики говорять про низку об’єктивних причин цього, Міненерго – готується компенсувати дефіцит за рахунок максимального використання атомної енергетики, а імпорт електрики з Росії наразі не розглядає. Що відбувається в енергетиці та чого чекати взимку? Це з’ясовувало Радіо Свобода.

Ціни на газових ринках Європи залишаються рекордно високими, запаси вугілля на українських ТЕС – рекордно низькими. В паливно-енергетичному секторі накопичуються борги, які державні гравці намагаються компенсувати за допомогою фінансових вливань, реструктуризації або додаткових кредитів коштом платників податків.

Тим часом Росія зберігає транзит газу через Україну на мінімальному рівні, а світові ринки енергоресурсів «лихоманить» через зростання апетитів Китаю та деяких інших великих гравців. Така ситуація збільшує загрозу енергетичної кризи в Україні під час опалювального сезону, попереджають експерти та частина народних депутатів.

Радіо Свобода зібрало тут інформацію про основні проблеми в енергосекторі, які вже видно «неозброєним оком», та попросило експертів і посадовців оцінити стан справ у галузі.

ТЕС: чи буде «вугільний блекаут»?

Запаси вугілля на українських теплових електростанціях (ТЕС) – близько 660 тисяч тонн, що вчетверо менше за мінімально безпечний рівень, який визначило Міненерго для середини жовтня. Чи вплинуло це на їхню роботу?

14 жовтня не працювали через аварійну зупинку або через нестачу вугілля 22 енергоблоки українських ТЕС, такі дані наводить «Укренерго».

Найгірше виглядає ситуація на трьох ТЕС державної компанії «Центренерго»: на ній працюють лише три енергоблоки з 23. Інші – або в ремонті, або стали через дефіцит палива. Вугілля на складах енергогенеруючої компанії – приблизно в 11 разів менше, ніж потрібно для цього сезону, свідчить статистика.

Що буде через декілька днів, коли почнеться опалювальний сезон, а навантаження на теплову генерацію традиційно зросте? Торік «Центренерго» покривало дефіцит за рахунок резервного палива: в енергоблоках спалювали дорожчий за вугілля, але відносно дешевий тоді природний газ, який Україна тоді накопичила у своїх підземних сховищах у рекордній кількості. Цього року високі «газові» ціни роблять такий сценарій малореальним, вважають експерти.

Проте «Центренерго» днями заявило, що до зими готове, і законтрактувало достатньо вугілля для цього.

«Основну питому вагу складає ресурс державних вугледобувних підприємств: 200–220 тисяч тонн вугілля щомісячно. З державними українськими виробниками укладено контракти загальним обсягом 1,5 млн тонн.

Окрім того, з метою балансування пікових навантажень у осінньо-зимовий період, було укладено зовнішньоекономічні контракти щодо постачання вугілля з Польщі, США та Казахстану. Протягом опалювального сезону має надійти понад 350 тис. тонн вугілля польского видобутку, 100 тис. тонн – казахського, а також 37,5 тис. тонн вугілля американських виробників, яке має бути поставлене у листопаді-грудні», – йдеться в офіційній заяві компанії.

Такі заяви викликали сумніви, а то й обурення в експертному середовищі, враховуючи дефіцит і високу ціну вугілля на світових ринках і падіння видобутку на українських державних шахтах.

Через два тижні після цього очільника «Центренерго» Юрія Власенка звільнили з посади.

Найбільший в Україні представник теплової генерації, компанія ДТЕК, має помітно більші запаси вугілля на своїх ТЕС – 565 тисяч тонн. Проте вони все одно є меншими, ніж потрібно на цей сезон.

У ДТЕК пояснюють це цілою низкою причин:

Фінансові перешкоди: борги перед ДТЕК, та недостатні ціни на оптовому ринку електроенергії до серпня. Відтак на закупівлю вугілля бракувало коштів.

Дефіцит і рекордні ціни на вугілля у світі: через наближення зими та великі «апетити» Китаю.

Посилена робота ТЕС ДТЕК для покриття дефіциту електроенергії, через що запаси вугілля витрачалися швидше, ніж планували.

«Перед «ДТЕК Енерго» заборгованість складає понад 1,8 млрд грн., перед усіма учасниками ринку – понад 11 млрд грн. Це кошти, які вже давно могли і мали би піти на підготовку до опалювального сезону, закупівлю вугілля тощо, – відповіли Радіо Свобода в компанії. – Українська генерація не відчувала б зараз проблем з сировиною, якби мала ресурси для його контрактації завчасно. Після тривалої кризи в енергетичному секторі, ситуація на ринку нормалізувалася лише у серпні, коли вдалося досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до опалювального сезону». Саме в цей період Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) зрівняла верхні граничні обмеження цін на всіх сегментах ринку електроенергії , що збільшило виручку енергогенеруючих компаній за продану енергію.

Звідки йде вугілля? Основна його маса – з українських шахт: переважно це вугілля «газової групи». Так, шахти, які належать ДТЕК, видобули 12,3 мільйони тонн вугілля, а загалом за рік планують дійти до рівня 17 мільйонів тонн.

Втім, дві ТЕС, Луганська (в місті Щастя) і Криворізька досі працюють на антрациті: цей тип вугілля залишився на окупованій частині Донбасу, і тепер Україна імпортує його. Це близько 6% від всього обсягу «чорного золота», яке спалюють на українських ТЕС. Але навіть його купити зараз непросто через високі ціни і те, що всі наявні запаси намагається викупити Китай.

Ціни на вугілля продовжують бити історичні рекорди

«В найближчі 3-6 місяців на (світовому) ринку очікується величезний попит на вугілля за дуже високою ціною, обумовленою потребою Китаю. Ціни на паливо продовжують бити історичні рекорди. Минулого тижня ціни на вугілля в Європі перевищили 300 доларів за тонну на тлі зростання цін на газ», – відповіли в ДТЕК на запитання Радіо Свобода.

Частково про ці проблеми говорять й експерти.

Уряд проводив влітку таку політику, ніби зима ніколи не настане

Так, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснює Радіо Свобода, що влітку держава та енергетики згаяли час для накопичення палива на зиму.

«Уряд проводив влітку таку політику, ніби зима ніколи не настане. Так, НКРЕКП грало «на пониження» – на ринку на добу наперед (один з сегментів оптового енергоринку) електроенергія продавалася нижче собівартості. А зараз наростити запаси вугілля важко. Конкуренція за нього велика, навіть якщо маєш гроші», – зауважує Омельченко, пояснюючи це підвищеним попитом на паливо в Китаї, в Японії та в інших країнах Тихоокеанського басейну.

Така ситуація з вугіллям виглядає як «саботаж» та підготовка до обґрунтування імпорту електроенергії з Білорусі, а можливо і з Росії, вважає перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква.

«Саботаж» разом з «монополізмом», «олігархами», знову замайорів напередодні сезону 2021-22, як основна причина можливих енергетичних невдач. Сезон дійсно буде важким. «Монополізм», «олігархічна модель економіки» – це дійсно стало для країни величезною проблемою», – пише експерт про причини поновлення імпорту електроенергії, до якого Україна вдалася минулої зими через енергетичну кризу.

Що думає про «вугільну готовність» до зими Міністерство енергетики та вугільної промисловості? Відомство відповіло на запитання Радіо Свобода, що ТЕС мають фінансовий ресурс для того, щоб накопичувати вугілля.

«За даними ТЕС, постачання вугілля в жовтні очікується в обсягах 2,2 млн тонн. З них власного видобутку – 1,55 млн тонн, імпорту – 640 тисяч тонн. Середньозважена ціна на ринку «на добу наперед» у вересні збільшилась на 6,65% в порівнянні з серпнем… Наразі вона забезпечує покриття собівартості виробництва електричної енергії тепловими електростанціями та забезпечує фінансовими джерелами для імпорту вугільної продукції», – відповіли в Міненерго.

Також у відомстві не розглядають «плановий імпорт електроенергії з Білорусі та Росії» для проходження опалювального сезону. Проте про ймовірність такого імпорту говорить частина депутатів «паливно-енергетичного» комітету Верховної Ради, а також його прогнозують українські медіа.

Чи зможуть теплові електростанції, як і торік, працювати на газі, якщо вугілля взимку закінчиться? Це запитання Радіо Свобода Міненерго залишило без відповіді.

Газ: запаси великі, ціни – теж

Україна найактивніше використовує природний газ взимку: його споживають теплоелектроцентралі, що гріють Київ та інші великі міста, також газ обігріває приватні будинки українців. Якщо ж закінчиться вугілля на ТЕС – вони можуть деякий час працювати на газі або мазуті, як минулої зими робила державна «Центренерго».

Чи достатньо в Україні газу?

Дві третини від своїх потреб ( 20 мільярдів кубометрів на рік ) Україна видобуває самостійно. Ця кількість була б більшою, але після окупації Криму держава не має доступу до своїх чорноморських родовищ.

) Україна видобуває самостійно. Ця кількість була б більшою, але після окупації Криму держава не має доступу до своїх чорноморських родовищ. Ще третину – українські компанії купують на європейських газових ринках.

Також на зиму газ запасають у підземних сховищах (ПСГ): цього року запас перевищив 18,7 мільярда кубів, тоді як в середню зиму зі сховищ використовують трохи більше від 8 мільярдів кубометрів, пояснили Радіо Свобода в АТ «Укртрансгаз», який є оператором українських ПСГ.

Чи вистачить газу зі сховищ у випадку складної зими: якщо будуть сильні морози, перебої з імпортом газу з ЄС, а то й активне використання газу тепловими електростанціями?

Очільник «Укртрансгазу» Сергій Перелома запевнив Радіо Свобода, що вистачить, якщо не буде «критичних форс-мажорів».

«Українські газосховища готові до зими як за рівнем сформованих запасів газу, так і в питанні технічної підготовки обладнання... Ми ще у серпні виконали задачу уряду накопичити у ПСГ 17 млрд кубічних метрів газу. До сезону відбору входимо із запасами на рівні 18,7 млрд кубометрів, – відповів посадовець. – Отже, за умови збереження інших показників, що впливають на енергобаланс України, та відсутності критичних форс-мажорів на енергоринку, нинішніх запасів газу у ПСГ вистачить для безперебійного проходження опалювального сезону».

У вересні Радіо Свобода відвідало найбільші підземні газосховища України, щоб побачити, як завершуються їхні ремонти та підготовка до зими.

Як пояснили фахівці ПСГ та представники центральної диспетчерської «Укртрансгазу», сховища можуть видавати до 150 мільйонів кубометрів блакитного палива на добу (в пікові моменти – до 160), ще близько 50 мільйонів на день Україна отримує від власного видобутку. Сумарної кількості має вистачити для добових потреб, у разі, якщо будуть морози та одночасно – перебої з імпортом, запевняють в «Укртрансгазі».

Зі свого боку, голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко стверджує, що такої кількості на добу вистачатиме у разі середньостатистичної зими. Якщо ж будуть аномальні холоди або стрибки споживання газу в енергетиці – то буде потрібен або потужний імпорт, або доведеться обмежувати споживання газу українською промисловістю, попереджає експерт. Також він нагадує, що газ у Європі є і деякий час залишатиметься дорогим.

Є запас газу в ПСГ за нижчою ціною, тож ним можна «розбавити» імпортний

«Є запас газу в ПСГ за нижчою ціною, тож ним можна «розбавити» імпортний. Минулої зими в Україні не працювала частина блоків АЕС – і це був саме саботаж, – запевняє експерт. – Можновладці дають слово, що тепер цього не буде. Але що буде? Більш вірогідно – купуватимуть газ в ЄС (дорого) і «Нафтогаз» накопичуватиме борги».

Саме такі «плани на зиму» були причиною зміни керівництва «Нафтогазу» з порушенням норм корпоративного управління, наголошує Сергій Дяченко.

АЕС: «Агресивний» сценарій для «мирного атому»

Міненерго поділилося з Радіо Свобода своїм планом перекрити можливий дефіцит вугілля та ніші зимові проблеми в енергетиці. Окрім сприяння накопиченню вугільних запасів на ТЕС, відомство пропонує запустити взимку рекордну кількість блоків українських атомних електростанцій. Ці плани збігаються з тими, які озвучує оператор українських АЕС – НАЕК «Енергоатом».

Очікується збільшення генерації АЕС на 880 мільйонів кіловат-годин

«Оптимізовано планові річні графіки ремонтів електростанцій, в тому числі, ремонтну кампанію атомних енергоблоків, що дозволило збільшити обсяги виробництва електроенергії ДП НАЕК «Енергоатом» в енергодефіцитний період осінньо-зимового періоду 2021-22, – відповіло Міненерго на запитання Радіо Свобода. – Очікується збільшення генерації АЕС на 880 мільйонів кіловат-годин (за період вересень-грудень). Це знизить витрату вугілля на ТЕС приблизно на 450 тисяч тонн».

За даними Міненерго, завдяки оптимізації ремонтів(їх раніше почали та раніше закінчують) НАЕК «Енергоатом» працюватиме на рекордній потужності – струм вироблятимуть 14 із 15 енергоблоків АЕС, та навіть 15-й – буде готовий до запуску на випадок крайньої потреби.

Що варто знати про український «мирний атом»:

Чотири українські АЕС зараз забезпечують приблизно 51% від всіх потреб України в електроенергії.

У минулі зими, в окремі тижні та дні, потужність АЕС сягала 60% від всіх українських потреб.

Атомна електроенергія має найнижчу собівартість в Україні: виробляти її на АЕС у 3-4 рази дешевше, ніж на ТЕС.

За планами Міненерго, завдяки оптимізації цієї зими «Енергоатом» може видавати електроенергії на 12% більше, ніж зараз.

Таку логіку дій в цілому підтримує і Володимир Омельченко. За його підрахунками, державний сектор енергетики (атомні та гідроелектростанції, а також державне «Центренерго») в певних випадках може давати Україні 90–95% електроенергії від потреби.

Але торік українські атомні електростанції змогли запустити взимку лише 10 енергоблоків, чого було вкрай недостатньо.

До цієї зими «Енергоатом» готовий значно краще, ніж до минулої, визнає експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

«За даними останньої колегії Держатомрегулювання (Ольга Кошарна брала в ній участь – ред.) немає ніяких передумов для того, щоб ці плани зірвалися. За графіком ремонтів Міненерго – лише один з блоків (на Рівненській АЕС) взимку буде в ремонті. Але я давно не пригадую такого, щоб працювали одразу 14 блоків українських АЕС. Взимку їх було в роботі максимум 13, і тоді виробляли до 300 мільйонів кіловат-годин на добу», – відповіла Ольга Кошарна Радіо Свобода.

Але, за її словами, головне питання не в тому, чи готові АЕС працювати на максимумі, а в готовності об’єднаної енергосистеми України: чи здатна вона буде прийняти і збалансувати таку кількість електроенергії.

«АЕС – це базова потужність: тобто така, яку не можна збільшувати або знижувати залежно від часу доби. Балансуючі потужності (ті, які можна швидко запустити або вивести з роботи – ред.) – це передовсім теплові електростанції. Від їхнього резерву залежить стабільність енергосистеми. Тож якщо немає вугілля на ТЕС (а його зараз мало) – то залишається «балансувати» енергосистему тільки віяловими відключеннями», – попереджає експертка.

Тому, за її словами, готовність ТЕС до зими зараз є більш критичним чинником, ніж здатність АЕС працювати рекордною кількістю енергоблоків.

Зима близько: як розвиватимуться події в енергосистемі України

Енергетичні експерти, з якими говорило Радіо Свобода, називають кілька можливих проблем, з якими Україна може стикнутися цієї зими.

Віялові відключення для екстреного балансування енергосистеми.

Періодичне відключення промислових споживачів від електроенергії, або зменшення постачання їм газу під час холодів.

Можливий імпорт електроенергії не лише зі Словаччини, а й з Білорусі та навіть з Росії. (В уряді такий сценарій не планують, в профільному комітеті парламенту – вважають імовірним).

Імпорт дорогих газу й вугілля, що збільшить собівартість електроенергії та збільшить збитки та борги учасників енергоринку.

Певне зменшення температури в оселях через можливі газові обмеження для міських ТЕЦ.

Аварії на теплових електростанціях через велике навантаження та їхню зношеність.

Подорожчання електроенергії та газу для частини споживачів.

Ймовірні перебої з транзитом російського газу, які можуть вплинути на тиск в українських газогонах та на газові ціни в ЄС.

Юрій Саква прогнозує, що цього року ТЕС отримуватимуть зимові порції вугілля «з коліс», а фінансові проблеми енергетики вирішуватимуться «нестандартними ситуативними рішеннями державного рівня». Як приклад таких рішень - він наводить перекидання коштів між державними компаніями та кредитування їх для того, щоб компенсувати накопичені збитки в енергетиці.

За словами ж Сергія Дяченка, всі ці проблеми можна було б вирішити або мінімізувати.

«Проблеми вже є на горизонті, але невирішуваних – нема. Можна розв’язати їх, було б бажання енергетичних олігархів і політична воля влади. Так, дефіцит вугілля на ТЕС можна компенсувати його ритмічним постачанням «з коліс». На відміну від газу, запаси якого стабільно зменшуватимуться протягом зими», – пояснює фахівець.

Він нагадує, що Україна й раніше входила в зиму з запасами вугілля меншими за норму, і їй різними способами вдавалося уникнути енергетичного колапсу.