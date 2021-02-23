Україна планує від'єднатися від електромереж Білорусі та Росії у 2023 році – Кулеба

Україна має намір від’єднатися від електромереж Білорусі та Росії до кінця 2023 року. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

«З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо «відрізатися» від цієї мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими», – заявив Кулеба.

Він впевнений, що такий крок сприятиме енергетичній безпеці України та Європи, зокрема, і Литви.

Ландсбергіс зазначив, що оскільки наразі в Україну поступає електроенергія з Білорусі, це може сприяти розвитку небезпечної атомної електростанції в Островці.

2 лютого компанія «Укренерго» заявила про відсутність підстав для обмеження імпорту електроенергії з Росії.

1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.

Купівля електроенергії за кордоном неодноразово була предметом гострих дискусій у політичних і економічних колах України. Заборону на імпорт енергоносіїв із Росії і Білорусі вимагали парламентська опозиція, колишні міністри й деякі експерти. Головним аргументом було те, що такий імпорт знищує власну генерацію.

У результаті державна компанія «Укренерго», один із операторів енергетичного ринку України, оголосила у квітні 2020-го про припинення імпорту електроенергії на час карантину і 30 днів після нього, до 30 травня, але, як стало відомо на початку травня, Міненерго змінило прогнозний баланс, тому цей тимчасовий захід став більш постійним і діяв до кінця 2020 року.