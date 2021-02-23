Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 лютого 2021, Київ 20:34
Новини | Економіка

Україна планує від'єднатися від електромереж Білорусі та Росії у 2023 році – Кулеба

Кулеба: ми хочемо «відрізатися» від цієї мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі

Україна має намір від’єднатися від електромереж Білорусі та Росії до кінця 2023 року. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

«З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо «відрізатися» від цієї мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими», – заявив Кулеба.

Він впевнений, що такий крок сприятиме енергетичній безпеці України та Європи, зокрема, і Литви.

Ландсбергіс зазначив, що оскільки наразі в Україну поступає електроенергія з Білорусі, це може сприяти розвитку небезпечної атомної електростанції в Островці.

2 лютого компанія «Укренерго» заявила про відсутність підстав для обмеження імпорту електроенергії з Росії.

1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.

Купівля електроенергії за кордоном неодноразово була предметом гострих дискусій у політичних і економічних колах України. Заборону на імпорт енергоносіїв із Росії і Білорусі вимагали парламентська опозиція, колишні міністри й деякі експерти. Головним аргументом було те, що такий імпорт знищує власну генерацію.

У результаті державна компанія «Укренерго», один із операторів енергетичного ринку України, оголосила у квітні 2020-го про припинення імпорту електроенергії на час карантину і 30 днів після нього, до 30 травня, але, як стало відомо на початку травня, Міненерго змінило прогнозний баланс, тому цей тимчасовий захід став більш постійним і діяв до кінця 2020 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG