У Кремлі заявили, за яких умов збільшать транзит газу через Україну

Росія готова збільшити транзит газу через Україну, якщо Європейський союз збільшить закупівлі, а Київ запропонує конкурентні умови транзиту, заявили у Кремлі.

«Адресатом Києва є покупці газу в Європі, європейські компанії. Саме ці компанії можуть укласти з російським монополістом нові довгострокові угоди зі збільшеними обсягами з урахуванням дедалі більших потреб у блакитному паливі... Президент неодноразово говорив, що якщо купуватимуть далі газ, якщо збільшуватимуть контракти, звичайно, якщо Україна даватиме конкурентоспроможні комерційні пропозиції, то все це продовжить працювати», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков 13 жовтня, спілкуючись із російськими ЗМІ.

Напередодні президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 23-го саміту Україна – ЄС заявив, що Україні важливо зберегти транзит російського газу, щоб не втрачати по два мільярди доларів щороку.

Європейська комісія працює над шляхами забезпечення України газом, заявила президентка органу ЄС Урсула фон дер Ляйєн на пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня.

За її словами, енергетична безпека є одним із питань, у яких Європейський союз підтримує Україну.