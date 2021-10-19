Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії – Вітренко

Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії, заявив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко, повідомила 19 жовтня пресслужба компанії.

За його словами, крім власного видобутку, «Нафтогаз» володіє значними запасами газу в підземних сховищах і можливостями оперативного імпорту значних обсягів газу з європейських напрямків.

«У нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн – Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас достатньо диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити і платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який є у сховищах», – сказав Вітренко.

Раніше в Офісі президента заявляли, що газу для опалення достатньо, і закликали не «розганяти паніку».

Ціна на природній газ у Європі побила рекорди після того, як російський «Газпром» оголосив про завершення будівництва «Північного потоку-2». Тим часом, влада України пообіцяла, що в Україні ціна газу для населення та тарифи на опалення і гарячу воду не зростатимуть.