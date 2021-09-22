Мая Санду в ООН закликала вивести російські війська з Придністров’я

Президент Молдови Мая Санду закликала до виведення російських військ із регіону Придністров’я. Про це вона заявила на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня.

«Я хотіла б повторити, що наша позиція щодо повного і безумовного виведення російських сил залишається незмінною. Це також включає вилучення або знищення боєприпасів… які залишаються загрозою для безпеки та навколишнього середовища в регіоні та за його межами. Ми розраховуємо на підтримку міжнародного співтовариства в досягнення цієї мети», – наголосила Санду.

Близько 1400 російських військовослужбовців досі перебувають у Придністров’ї, яке оголосило про незалежність від Молдови в 1990 році.

Молдова та Придністров’я 1992 року мали збройний конфлікт через побоювання частини населення переважно російськомовного регіону, що незалежна Молдова прагнутиме возз’єднання з сусідньою Румунією. Конфлікт закінчився угодою про припинення вогню після того, як на боці сепаратистів виступили російські війська, розташовані в регіоні з радянських часів.

Кілька раундів переговорів під егідою ОБСЄ не змогли вирішити конфлікт.

Кремль відкинув ідею виведення російських військ із Придністров’я, заявивши, що це може призвести до «серйозної дестабілізації» ситуації.