Радянська і сучасна Молдова у фото: тоді і зараз

Через 30 років після проголошення Молдовою незалежності від Радянського Союзу світлини 2021 року відтворюють точні місця архівних фотографій радянського періоду.
Натисніть на кожну фотографію, щоб побачити, як виглядають ці місця сьогодні.
Центральна вулиця Леніна в столиці Молдови, Кишиневі, в 1947 році. Сьогодні дорога носить ім’я Стефана Великого, правителя Молдови у 15-му столітті.
Мерія Кишинева в 1950 році з «іконами» революційного соціалізму – Маркса, Енгельса, Леніна та Сталіна.
Сім’я позує фотографу Захарію Кушніру в селі Рошієтіч на півночі Молдови, ймовірно, наприкінці 1950-х років.
Хлопчик їде на велосипеді по колись жвавій прибережній доріжці в Росіетічі. Зараз село досить занедбане.
Платформа, що представляє Молдовське управління цивільної авіації, під час маршу центром Кишинева з нагоди 51-ї річниці так званої «більшовицької революції» (державного перевороту) в Росії 1917 року. Текст збоку платформи: «План третьої п’ятирічки виконаний до 51-ї річниці Жовтня!»
Військовий парад у центрі Кишинева 1968 року.
Кишинівський вокзал 1969 року.
Відкриття у 1969 році військового меморіалу бійцям Червоної армії, які воювали на околиці міста Леушені на заході Молдови під час Другої світової війни. Танк спрямований у бік кордону з Румунією, що видніється вдалині.
Центр північного міста Бєльці в 1970-і роки.
Пам’ятник більшовицькому лідеру Володимиру Леніну в Бєльцях у 1972 році.
Дітей ведуть до пам’ятника Леніну в центрі Кишинева, 1982 рік.
Пам’ятник ліворадикальним політичним філософам Фрідріху Енгельсу та Карлу Марксу перед будівлею парламенту Кишинева в 1983 році.
Готель «Турист» в Кишиневі і пам’ятник героям комсомолу, 1986 рік. Комсомол був політичною молодіжною організацією, пов’язаною з правлячою комуністичною партією.
Присадибні ділянки та будинки під Кепріанським монастирем у 1989 році.
Радянський пропагандистський образ молдавської танцювальної трупи в традиційних костюмах у центрі Кишинева в 1989 році.
Згорілий автомобіль після заворушень в Кишиневі в листопаді 1989 року після того, як антирадянські демонстранти зірвали парад на честь так званої «більшовицької революції». Багато хто вбачав у тому, що лідери молдовських комуністів були змушені покинути парадну трибуну, – підтвердження того, що Молдова була на порозі виходу з Радянського Союзу.
Церемонія прощання із загиблими жителями міста Дубоссари в Придністров’ї у листопаді 1990 року. Протестувальники були застрелені поліцією на тлі заворушень через мовні закони й невпевненості в тому, чи буде Молдова об’єднана з Румунією, коли Радянський Союз почав розпадатися.
Після провалу в Москві серпневого путчу 1991 року Молдова проголосила незалежність від СРСР 27 серпня того ж року.