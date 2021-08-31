ДПСУ: авто з Придністров’я без узгоджених чи нейтральних номерів не пропускатимуть в Україну з 1 вересня

Державна прикордонна служба України з 1 вересня впускатиме через кордон із Придністровським районом Молдови тільки автомобілі з узгодженими чи нейтральними номерами. Про це прикордонники повідомили 31 серпня.

За повідомленням, таким чином служба виконує доручення Кабінету міністрів та ноту Міністерства закордонних справ.

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«З 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та так звані нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова. Відносно транспортних засобів з Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в’їзду в Україну та/або транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів», – повідомляє відомство.

Крім того, ДПСУ також узгодила політику щодо транспортних засобів з іншими номерами із Державною митною службою та Національною поліцією.

Молдова і Придністров’я в 1992 році вели коротку війну через побоювання, що нова незалежна Молдова буде прагнути до возз’єднання з сусідньою Румунією. Конфлікт закінчився угодою про припинення вогню після того, як російські війська в регіоні стали на бік сепаратистів.

Як зазначило Міністерство закордонних справ України в березні 2021 року, Молдова в міжнародних відносинах розглядає Придністровський регіон як територію своєї держави. Уряд України дозволяє експортно-імпортну діяльність економічних агентів із Придністров’я тільки за умови виконання відповідного молдовського законодавства, а перетин молдовсько-українського кордону – через контрольовані Кишиневом митні пости.