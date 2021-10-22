РНБО доручила уряду у триденний термін забезпечити «безперебійне» постачання газу споживачам – Данілов

Рада національної безпеки доручила Кабінету міністрів створити механізм для безперебійного постачання газу. Про це секретар РНБО заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради 22 жовтня.

«Кабміну доручено в триденний термін вжити вичерпних заходів для створення механізму безперебійного, без права відключення, постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним та релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним некомерційним підприємствам відповідно до закону про ринок природного газу до завершення опалювального сезону», – заявив він.

За словами Данілова, у галузі енергетики «є певний саботаж» виконання рішення РНБО від грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки», зокрема в частині щорічного затвердження річного прогнозного паливно-енергетичного балансу України.

«Ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі. Ми вважаємо, що вони можуть бути причетні до того, що досі не з’явився такий фундаментальний документ у нашій країні. Тому, починаючи із завтрашнього дня, попри те, що субота, буде створена велика робоча група, куди будуть залучені всі, щоб усе, що відбувається в цій царині, було публічним і зрозумілим, щоб у жовтні 2022 року ми не робили такі засідання і все працювало в автоматичному режимі», – сказав секретар РНБО.

Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.