У Мінсоцполітики пояснили умови отримання житлової субсидії при наявності заборгованості за комірне

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, все ж можуть оформити житлову субсидію, втім для цього є певні умови.

«Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Водночас житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. З питання укладення зазначеного договору споживачам потрібно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг. При цьому, якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону», – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

У відомстві порадили громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть «без допомоги держави» здійснювати проплати, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення щодо призначення житлової субсидії.

За даними Держслужби статистики України, борги населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на кінець серпня досягли майже 63 мільярдів гривень.