23 жовтня в Києві розпочнуть масово підключати будинки до тепла – КМДА

У Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла із 23 жовтня, повідомляє сайт столичної влади. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Чиновник нагадав, що для соціальної сфери столиці (шкіл, дитсадків, лікарень) опалювальний сезон уже розпочався. Згідно з розпорядженням КМДА, із 1 жовтня розпочали підключення цих закладів за їхніми індивідуальними заявками.

«Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб «не обігрівати повітря» і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тисячі кілометрів, а кількість житлових будинків – більш як 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів», – зазначив заступник голови КМДА.

Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.