Говорити про початок опалювального сезону для житлового фонду Києва зарано – КМДА

Говорити про запуск у житловому фонді Києва опалювального сезону ще зарано, бо для цього середньодобова температура повітря має становити менше ніж 8 градусів протягом трьох діб, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

«Щодо житлового фонду: нагадаю, що діють законодавчі норми. Опалювальний сезон розпочинаємо тоді, коли середньодобова температура повітря складає менше ніж вісім градусів протягом трьох діб. Тоді орган самоврядування має право розпочати опалювальний сезон. Ми плануємо дотримуватися цих норм і моніторити погоду за фактом. На сьогодні ми не маємо таких показників, тому говорити про початок опалювального сезону прямо зараз зарано. Тим більше, ми знаємо, що кияни не схвалюють, що йде опалення фактично повітря і йдуть гроші за опалення, гроші немалі», – сказав Пантелєєв на брифінгу 13 жовтня.

Водночас, за його словами, будинкові громади мають можливість отримати опалення вже зараз.

«Для цього необхідно звернутися з необхідною заявою від ініціативної групи будинку, яку підтримає більшість мешканців, тобто це підписи більше ніж половини мешканців. Копію такої заяви необхідно надіслати електронною поштою, яку можна знайти на сайті КМДА. Опалення в будинках підключатиметься за такими окремими заявками», – сказав він.

При цьому чиновник заявив, що у Києві опалювальний сезон фактично вже розпочався: з 1 жовтня до опалення під’єднують заклади соціальної сфери: дитячі садки, школи, лікарні. Загалом 850 будівель вже з теплом, повідомив Пантелєєв.

Він наголосив, що на сьогодні в Києві є «повна технічна готовність» до початку опалювального сезону.

Напередодні синоптики попередили про зниження температури повітря в Україні, тумани і подекуди рясні дощі.

За даними синоптиків, у Києві та області вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.