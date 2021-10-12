Зниження температури повітря, тумани і подекуди рясні дощі – синоптики про зміну погоди 13 жовтня

В Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності через зміну синоптичної картини в Україні 13 жовтня.

«Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м. Протягом доби 13 жовтня в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ. Перший рівень небезпечності», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у Києві та області вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці додає, що волога погода переважатиме завтра в прикарпатських областях (у Карпатах – із снігом).

«У східних областях та на Запоріжжі середа передбачається найтеплішою в Україні, до +13+18 градусів. Бо саме ця частина України опиниться у теплому секторі циклону», – зазначила Діденко.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура для жовтня 2021 року передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°. Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.