Україна готова «на спеціальних умовах» транспортувати до ЄС додаткові 55 млрд кубометрів газу – Данілов

Україна готова на спеціальних умовах постачати до Європи додаткові обсяги природного газу. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу 22 жовтня.

За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні РНБО в п’ятницю, заслухавши представників енергетичної галузі, в тому числі керівництво «Оператора Газотранспортної системи України» та національної кампанії «Нафтогаз».

Відтак Рада ухвалила доручити Кабінету міністрів, «Нафтогазу» та Оператору ГТС «визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України до країн Європейського Союзу в обсягах не менше ніж 55 мільярдів кубів на рік».

«Ми сьогодні маємо контракт із Росією, ви знаєте, на 40 мільярдів кубів газу. Ми сьогодні можемо додатково до цього контракту без жодних проблем запропонувати нашим європейським друзям додаткові обсяги 55 мільярдів кубів газу. Таке рішення сьогодні було ухвалене», – сказав Данілов.

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Секретар РНБО не уточнив, втім, у чому полягатимуть згадані спеціальні умови.

Він додав, що сьогодні голова уряду Денис Шмигаль отримав листа від молдавської колеги Наталії Гаврилиці з проханням допомогти Молдові «певними обсягами газу».

«Ми ухвалили рішення до Кабміну, щоб вони це питання розглянули, і ми розуміємо, що таку допомогу Модові ми зможемо найближчим часом надати», – додав секретар РНБО.

Президент Володимир Зеленський 12 жовтня на пресконференції за підсумками 23-го саміту Україна – ЄС заявив, що Україні важливо зберегти транзит російського газу, щоб не втрачати по два мільярди доларів щороку.