Наступною може бути Україна – Зеркаль про енергетичну кризу у Молдові

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, коментуючи енергетичну кризу у Молдові, зазначила, що Україна може стати наступною. Про це вона говорила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Там дуже критична ситуація. І вчора, позавчора проводили дуже багато зустрічей і розмов з Молдовою щодо того, як вирішувати цю кризу. І, зрозуміло її можна вирішувати тільки спільно. Тому що Молдова це перший дзвоник. В принципі ця криза буде притаманна всій Європі. І, на жаль, Україна наступна», – заявила Зеркаль.

Вона наголосила, що кризу спричинив збіг багатьох чинників, але ринкові ціни зараз диктують автократичні режими.

«Були і природні чинники і в Азії, і в Латинській Америці, і в Америці, і невистачання LNG. І воно буде зростати з часом, не зважаючи на виробництво, яке зростає. Але попит і те, що газ фактично є перехідним паливом для Азії для досягнення цієї нульової емісії. Воно все складається так, що ринкові ціни зараз диктують автократичні режими. І Путін не може не скористатися цим. Тому що він є найяскравішим представником цієї автократичної системи», – зазначила радниця глави Міненерго.

Парламент Молдови 22 жовтня підтримав запровадження 30-денного надзвичайного стану в енергетичному секторі. Це сталося після того, як уряд не зміг домовитися про нову енергетичну угоду з російським «Газпромом».

При цьому прем’єр-міністерка Наталія Гаврилиця подякувала сусіднім Румунії та Україні за постачання газу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу 22 жовтня заявив, що український уряд готовий надати Молдові газ безоплатно з умовою повернення.