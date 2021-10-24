В українських сховищах більше газу, ніж в європейських – Зеркаль

В українських газосховищах зберігається більше газу, ніж в європейських, проте не весь він належить Україні. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

«В наших газових сховищах більше газу, ніж в європейських. Але знову ж таки цей весь газ не належить Україні. І тому зараз потрібно вирішувати питання з тими експортерами, які зберігають газ в наших підземних сховищах для того, щоб цей газ залишався в Україні, але щоб це не було зроблено в порушення законодавства», – зазначила вона.

Зеркаль наголосила, що йдеться про економічне, а не політичне рішення. І переговори про це потрібно вести з трейдерами, які зберігають газ в українських сховищах.

У скороченні поставок газу на територію Євросоюзу звинувачують Росію. Європарламент вважає, що «Газпром» шантажує Європу обмеженнями на поставки, змушуючи таким чином прискорити сертифікацію «Північного Потоку-2».

Євродепутати звернулися до Єврокомісії з вимогою розслідувати діяльність «Газпрому».

Російський концерн, своєю чергою, здорожчання пояснює внутрішнім попитом, який зріс через холодну зиму в Росії. Ця позиція частково збігається з позицією німецького уряду, який вважає, що ціни на газ злетіли через високий попит.