Цього року Європа теж дізналася, що таке «газовий шантаж» Путіна – Зеркаль

Цього року у Європі дізналися, що таке газовий шантаж Росії. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Вона наголосила, що наразі ситуація з ринком газу є «болючою для всіх»

«У Європі зросли ціни на «енергетичний кошик», який включає вугілля, нафту та газ, на 95%. Тобто зараз всі відчувають, що це таке. І навіть напередодні саміту ООН, який буде присвячений питанням зміни клімату, і має відбутися вже наприкінці цього місяця, це буде позначатися. Тому що навіть не зважаючи на те, що всі хочуть досягнути нульових викидів до 2050 року, зараз у Британії повертаються до вугільної генерації і розконсервовують станції для того, щоб обігрівати мешканців. Що стосується України, то, дійсно, ми знаємо, як ніхто, що таке «газові війни» і що таке газовий шантаж. У цьому році це дізналася і Європа. Бо вона зараз залежить від Путіна, який постачає понад 40% блакитного палива до ЄС», – наголосила Зеркаль.

У скороченні поставок газу на територію Євросоюзу звинувачують Росію. Європарламент вважає, що «Газпром» шантажує Європу обмеженнями на поставки, змушуючи таким чином прискорити сертифікацію «Північного Потоку-2».

Євродепутати звернулися до Єврокомісії з вимогою розслідувати діяльність «Газпрому».

Російський концерн, своєю чергою, здорожчання пояснює внутрішнім попитом, який зріс через холодну зиму в Росії. Ця позиція частково збігається з позицією німецького уряду, який вважає, що ціни на газ злетіли через високий попит.

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