Зеркаль: росіяни готові по «Північному потоку-2» до кінця року прокачати 5,6 млрд кубометрів, ГТС України могла б 11 

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» заявила, що Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську газотранспортну систему, яка готова прокачати більше газу, ніж це станом на сьогодні може зробити газопровід «Північний потік-2».

«Шантаж вже дуже явний. Вони (росіяни – ред.) вже готові по «Північному потоку» прокачати до кінця цього року ще 5,6 мільярда кубометрів. А наша ГТС при цьому могла би прокачати 11. І вони її не використовують, тому що вони хочуть, щоб запустилися «потоки», які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових «обіймах», – сказала Лана Зеркаль.

Вона визнала, що транзит українською газотранспортною системою скоротився, але деякі ймовірні обмеження, пов’язані із цим, не повинні зачепити пересічного українського споживача.

10 вересня російський газовий монополіст «Газпром» заявив про завершення будівництва трубопроводу «Північний потік-2». «Газпром» заявив, що цього року трубопровід в обхід України зможе провести 5,6 мільярда кубометрів палива.