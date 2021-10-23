Транзит газу Україною скоротився, є небезпека обмежень у постачанні підприємствам – Зеркаль

У річному обсязі транзит газу Україною скоротився на 30 відсотків, заявила в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

«Звичайно, що є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні. Дійсно. Але це буде стосуватися не домівок, а підприємств, промисловості. Ми вже з вами проходили один такий момент у 2018 році. Було – «прикрути», коли «Газпром» не постачав нам газ впродовж декількох днів, і ми були змушені в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не позначалося на рахунках наших споживачів», – сказала Зеркаль.

За її словами, ніхто, зокрема з європейських країн, «не хоче, щоб Україна замерзала».

«І перш за все Україна не хоче замерзати. Тому всі прораховують сценарії, в яких можуть бути складнощі. І при підготовці до цього зимового періоду вже розраховують на те, як будуть вирішуватися такі ситуації», – сказала Зеркаль.

За даними компанії «Оператор газотранспортної системи України», транзит природного газу через Україну за 9 місяців року склав 32,7 мільярдів кубометрів, що на 17,2% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.