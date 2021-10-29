Росія використовує газ як зброю проти Молдови – Боррель

Росія використовує постачання газу до Молдови як інструмент залякування. Про це заявив глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Молдови Наталією Гавриліцею у Брюсселі 28 жовтня.

«У глобальному плані зростання цін у всьому світі не є наслідком перетворення постачання газу на зброю, але у випадку Молдови – так», – наголосив Боррель.

Гавриліца наголосила, що для Молдови важлива підтримка ЄС.

Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським «Газпромом», найбільшим постачальником природного газу до Європи, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

«Газпром» продовжив контракт до кінця жовтня, скоротивши поставки газу приблизно на третину і піднявши ціну до 790 доларів за кубометр із 550 доларів минулого місяця. Уряд Кишинева заявляє, що продовжить переговори з «Газпромом» і домагатиметься «справедливої» ціни.

Деякі експерти кажуть, що Москва підвищила ціни, щоб відповісти Молдові після того, як минулого року країна обрала прозахідного президента Майю Санду.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 27 жовтня заявив, що переговори з урядом Молдови щодо ціни на газ мають «винятково комерційний характер». «Тут немає політизації і бути не може», – сказав Пєсков.

Молдова із населенням у 2,6 мільйона споживає 2,8 мільярда кубометрів газу на рік.

Енергетична криза в Молдові виникла через те, що ціни на природний газ в Європі та інших частинах світу останніми тижнями злетіли до рекордного рівня на тлі глобального скорочення поставок.