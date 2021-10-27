ЄС надасть Молдові 60 млн євро для подолання енергетичної кризи

Європейський союз надасть Молдові 60 мільйонів євро, щоб допомогти країні подолати кризу з природним газом, спричинену нездатністю Кишинева домовитися про нову енергетичну угоду з традиційним постачальником – Росією. Про це заявила 27 жовтня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після того, як Молдова на початку цього тижня купила у Польщі мільйон кубометрів газу. Це перша закупівля газу з альтернативних джерел в історії незалежної Молдови.

Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським «Газпромом», найбільшим постачальником природного газу до Європи, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

«Газпром» продовжив контракт до кінця жовтня, скоротивши поставки газу приблизно на третину і піднявши ціну до 790 доларів за кубометр із 550 доларів минулого місяця. Уряд Кишинева заявляє, що продовжить переговори з «Газпромом» і домагатиметься «справедливої» ціни.

Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця звинуватила Moldovagaz, основним акціонером якого є «Газпром», у тому, що він не постачає необхідний обсяг газу. Компанія звинувачення відхилила.

Гаврилиця вже подякувала фон дер Ляєн за прояв солідарності з боку ЄС. 60 мільйонів євро – це грант, а не позика.

Деякі експерти кажуть, що Москва підвищила ціни, щоб відповісти Молдові після того, як минулого року країна обрала прозахідного президента Майю Санду.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 27 жовтня заявив, що переговори з урядом Молдови щодо ціни на газ мають «винятково комерційний характер».

«Тут немає політизації і бути не може», – сказав Пєсков.

Молдова із населенням у 2,6 мільйона споживає 2,8 мільярда кубометрів газу на рік.

Енергетична криза в Молдові виникла через те, що ціни на природний газ в Європі та інших частинах світу останніми тижнями злетіли до рекордного рівня на тлі глобального скорочення поставок.