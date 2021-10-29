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Молдова та російський «Газпром» продовжили дію газового контракту

Днями ЄС заявив, що надасть Молдові 60 млн євро для подолання енергетичної кризи

Уряд Молдови і російський «Газпром», який контролює держава, заявили, що домовилися продовжити контракт на постачання російського газу з 1 листопада на п’ятирічний термін.

29 жовтня «Газпром» заявив, що угоди досягнуто на «взаємовигідних умовах».

Переговори між делегацією Молдови та «Газпромом» завершилися в Санкт-Петербурзі 29 жовтня досягненням «принципової угоди», відповідно до якої попередню угоду між російською компанією та «Молдовагазом» буде продовжено» з використанням формули ціни, запропонованої молдавською стороною», повідомили у Міністерстві інфраструктури Молдови.

«Очікується, що постачання газу за новим контрактом розпочнеться з 1 листопада 2021 року», – йдеться у повідомленні міністерства у фейсбуці.

Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським «Газпромом», найбільшим постачальником природного газу до Європи, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

Росія погрожувала припинити постачання газу до Молдови наприкінці року, якщо на той час не буде продовжено газовий контракт.

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