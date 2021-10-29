Україна надала Молдові 15 млн кубометрів газу як екстрену допомогу

Україна надала Молдові екстрену допомогу через газову кризу, яка виникла внаслідок невдалих переговорів Кишинева з «Газпромом».

«Відповідно до рішення РНБО та Уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн м3 (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами», – повідомив генеральний директор Оператора Газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Він додав, що наразі настав час «Європі почати реагувати на агресивну поведінку «Газпрому», яка призвела до енергетичної кризи у ЄС та Молдові».

Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським «Газпромом», найбільшим постачальником природного газу до Європи, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

«Газпром» продовжив контракт до кінця жовтня, скоротивши поставки газу приблизно на третину і піднявши ціну до 790 доларів за кубометр із 550 доларів минулого місяця. Уряд Кишинева заявляє, що продовжить переговори з «Газпромом» і домагатиметься «справедливої» ціни.

Деякі експерти кажуть, що Москва підвищила ціни, щоб відповісти Молдові після того, як минулого року країна обрала прозахідного президента Майю Санду.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 27 жовтня заявив, що переговори з урядом Молдови щодо ціни на газ мають «винятково комерційний характер». «Тут немає політизації і бути не може», – сказав Пєсков.

Молдова із населенням у 2,6 мільйона споживає 2,8 мільярда кубометрів газу на рік.

Енергетична криза в Молдові виникла через те, що ціни на природний газ в Європі та інших частинах світу останніми тижнями злетіли до рекордного рівня на тлі глобального скорочення поставок.