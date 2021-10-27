Путін доручив «Газпрому» збільшити обсяги закачування газу в європейські газосховища

Президент Росії Володимир Путін доручив керівництву газового монополіста «Газпрому» розпочати закачування природного газу в європейські газосховища після того, як Росія завершить заповнення власних сховищ, що може статися до 8 листопада.

«Я вас прошу після того, як закінчите роботу із закачування до підземних сховищ Росії до 8 листопада, розпочати плавну роботу зі збільшення обсягу газу у ваших («Газпрому» – ред.) газових сховищах в Австрії та Німеччині. Це дасть можливість надійно, стабільно, ритмічно виконувати ваші контрактні зобов’язання – постачати європейським партнерам газ в осінньо-зимовий період. І, крім усього іншого, створить сприятливішу ситуацію на енергетичному ринку Європи в цілому», – сказав Путін генеральному директору «Газпрому» Олексію Міллеру.

Запаси газу в Європі входять у зимовий опалювальний сезон із найнижчим сезонним рівнем за майже десятиліття. Деякі аналітики та європейські чиновники звинувачують Росію, найбільшого постачальника газу в Європі, у загостренні енергетичної кризи на континенті.

Виступаючи на енергетичній конференції в Москві 13 жовтня, Володимир Путін заявляв про надійність експорту російського природного газу до Європи і відкинув звинувачення, що Кремль використовує експорт енергоносіїв як політичний інструмент.