Болгарія: партія-переможець не створила уряду, знову будуть вибори

У Болгарії знову доведеться проводити позачергові парламентські вибори після того, як партія-переможець попередніх, теж позачергових, не змогла створити уряду.

Шоумен Славі Трифонов, лідер «партії протесту» «Є такий народ», заявив у відеозверненні, що його партія вирішила відмовитися від створення уряду після того, як дві менші партії, які виявляли до неї симпатію, врешті заявили, що не підтримають її.

За його словами, без підтримки цих партій його сила не буде створювати уряду, але так само вона не підтримає й жодну іншу партію, яка могла б намагатися створити уряд, а це означає, що країна «прямує до нових виборів».

На виборах 11 липня партія «Є такий народ» здобула найбільше голосів – але лише 65 у парламенті з 240 місць. Владна раніше партія «ГЕРБ» попереднього прем’єр-міністра Бойка Борисова здобула цього разу 63 місця і відразу заявила, що не буде й намагатися створювати уряд. Усі інші партії без участі хоч однієї з цих двох теж не наберуть досить голосів для створення уряду.

Президент Болгарії Румен Радев призначив позачергові вибори на 11 липня в квітні, коли стало ясно, що в обраному на чергових виборах 4 квітня попередньому складі парламенту ніхто не зможе створити уряду більшості.