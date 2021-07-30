Представник партії «проти істеблішменту» «Існує такий народ» отримав мандат на формування уряду Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев попросив новообраного депутата від партії «проти істеблішменту» «Існує такий народ» сформувати наступний уряд країни після того, як ця полтична сила посіла перше місце на парламентських виборах 11 липня.

Кандидатом на посаду прем’єр-міністра став відносно маловідомий 44-річний Пламен Ніколов. Він матиме сім днів, щоб узгодити склад уряду і здобути підтримку щонайменше 121 законодавця в парламенті Болгарії, який має 240 місць. Партія «Існує такий народ» отримала 65 депутатських мандатів на виборах 11 липня.

Поки що жодна політична сила не оголосила, чи підтримає уряд, сформований переможцями виборів. Навіть якщо Ніколов здобуде підтримку двох очевидно союзних партій протесту – «Демократичної Болгарії» та Stand Up, BG! Ми йдемо! («Вставай, Болгаріє! Ми йдемо»), його кабінет підтримуватимуть лише 112 депутатів.

Партія «Існує такий народ» уже розпочала переговори з Болгарською соціалістичною партією (BSP), яка отримала 36 депутатських мандатів. Представники переможців також зустрілися з членами переважно турецької партії під назвою «Рух за права і свободи», він контролює 29 місць у новому парламенті.

Усі партії в парламенті відкинули ідею створення коаліції з партією ГЕРБ. Її очолює попередній прем’єр -міністр Бойко Борисов, ця сила отримала 63 місця на виборах 11 липня.

«Люди проголосували за вас зі сподіванням на зміцнення фронту змін проти невдалої корупційної моделі влади», – сказав Радев 30 липня Ніколову, зазначивши, що мандат на формування уряду потрібно буде повернути, якщо отримати підтримку від більшості депутатів не вдасться.

Партія «Існує такий народ» була створена популярним ведучим вечірнього токшоу та співаком у стилі фолк-поп Станіславом Трифоновим незадовго до того, як у 2020 році корупційний скандал викликав багатотижневі масові протести проти уряду Бойка Борисова.

Ніколов з’явився в одній із рубрик популярної телевізійної програми «Шоу слави» Трифонова, яка мала назву «Кастинг для політиків». Серіал був показаний у 2018 році найбільшим телеканалом Болгарії, bTV.