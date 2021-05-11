Президент Болгарії призначив на 11 липня дострокові парламентські вибори в країні

Президент Болгарії Румен Радев призначив позачергові парламентські вибори в країні на 11 липня після того, як обраний минулого місяця парламент не зміг сформувати уряд.

Окремим указом Радев призначив свого близького союзника, міністра оборони Стефана Янева тимчасовим виконувачем обов’язків прем’єр-міністра. Він очолюватиме уряд доти, доки не буде сформований новий кабінет після майбутніх виборів.

Правоцентристська партія ГЕРБ експрем’єра Бойко Борисова посіла перше місце на квітневих виборах, але набрала лише 26 відсотків голосів. Друге місце взяла партія «Є такий народ» шоумена Слави Трифонова. Соціалісти посіли третє місце.