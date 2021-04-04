Болгарія: владна партія перемагає на парламентських виборах

Партія прем’єр-міністра Бойка Борисова «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) перемагає на парламентських виборах. За даними екзит-полу компанії Alpha Research, ГЕРБ здобуває 25% голосів. На виборах 2017 року політична сила здобула 33,5%.

Соціалістична партія займає друге місце з 17,6% голосів. Партія «Є такий народ» шоумена Славі Тріфонова йде третьою, здобувши 15,2%.

До парламенту мають потрапити ще дві партії – «Болгарський національний рух» та «Турецький рух за права і свободи».

61-річний Борисов домінував у болгарській політиці від часу перемоги ГЕРБ на виборах 2009 року. Але база підтримки партії скоротилася на тлі звинувачень у корупції та реакції уряду Борисова на пандемію коронавірусної інфекції.

Десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці минулого літа на знак протесту проти корупції та імовірного використання судової влади для переслідування конкурентів владної партії.

Аналітики очікують, що партії ГЕРБ для продовження перебування у владі потрібно буде створити коаліцію з іншими політичними силами.