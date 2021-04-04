У Болгарії відбуваються парламентські вибори

У Болгарії 4 квітня відбувається голосування на парламентських виборах. Вибори були призначені після майже року масових акцій протесту проти уряду прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Партія Борисова «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) прагне утримати влади після 10 років керування країною. За опитуваннями громадської думки, ГЕРБ може близько 23% голосів. Це на 10 відсотків менше порівняно з останніми виборами 2017 року та було б найгіршим результатом цієї партії від часу її першої участі у виборах у 2009 році.

61-річний Борисов домінував у болгарській політиці від часу перемоги ГЕРБ на виборах 2009 року. Але база підтримки партії скоротилася на тлі звинувачень у корупції та реакції уряду Борисова на пандемію коронавірусної інфекції.

Десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці минулого літа на знак протесту проти корупції та імовірного використання судової влади для переслідування конкурентів владної партії.

Аналітики очікують, що партії ГЕРБ для продовження перебування у владі потрібно буде створити коаліцію з іншими політичними силами.