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04 квітня 2021, Київ 23:29
Відео

Спеціальні бригади на виборах парламенту Болгарії в умовах спалаху COVID-19 (відео)

Спеціальні бригади на виборах парламенту Болгарії в умовах спалаху COVID-19 (відео)
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Спеціальні бригади на виборах парламенту Болгарії в умовах спалаху COVID-19 (відео)

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У день парламентських виборів у Болгарії 4 квітня спеціальні бригади з урнами для голосування відвідали вдома тих виборців, які перебувають на карантині.

На виборчих дільницях у столиці Болгарії Софії також вдалися до посилених заходів гігієни в умовах стрімкого спалаху COVID-19. Крім пандемії, найбідніша країна Європейського союзу бореться з корупцією та еміграцією молоді. Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов проголосував у місті Банкя, спа-курорті неподалік від Софії. Його головна суперниця Корнелія Нінова голосувала в Софії. Її посткомуністична Болгарська соціалістична партія сподівається отримати вигоду з антиурядових протестів, які тривають місяцями. (Відео RFE/RL, AP)

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