На виборчих дільницях у столиці Болгарії Софії також вдалися до посилених заходів гігієни в умовах стрімкого спалаху COVID-19. Крім пандемії, найбідніша країна Європейського союзу бореться з корупцією та еміграцією молоді. Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов проголосував у місті Банкя, спа-курорті неподалік від Софії. Його головна суперниця Корнелія Нінова голосувала в Софії. Її посткомуністична Болгарська соціалістична партія сподівається отримати вигоду з антиурядових протестів, які тривають місяцями. (Відео RFE/RL, AP)