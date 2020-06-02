Американський художник і скульптор болгарського походження Крісто Явашев, відомий в народі як Крісто, чиї ефемерні, грандіозні роботи включали в себе обгортання німецького Рейхстагу, помер у своєму будинку в Нью-Йорку на 85-му році життя.



Художник болгарського походження працював разом зі своєю дружиною Жанною-Клод де Гібейон до її смерті в 2009 році. Разом пара стала всесвітньо відомою завдяки своїм монументальним роботам. У 1985 році вони використали тканину, щоб обгорнути найстаріший міст Парижу – Понт-Нойф, і зробили те ж саме з Рейхстагом у Берліні в 1995 році. Один тільки проєкт Рейхстагу зайняв 24 роки від концепції до завершення.



Відповідно до побажань Крісто, його незавершений твір – загорнута Тріумфальна арка в Парижі – має бути завершена та показана публіці у вересні 2021 року