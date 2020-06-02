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02 червня 2020, Київ 17:55
Фотогалереї

Згадуючи Крісто Явашева, художника і скульптора велетенських пропорцій – фотогалерея

Американський художник і скульптор болгарського походження Крісто Явашев, відомий в народі як Крісто, чиї ефемерні, грандіозні роботи включали в себе обгортання німецького Рейхстагу, помер у своєму будинку в Нью-Йорку на 85-му році життя.

Художник болгарського походження працював разом зі своєю дружиною Жанною-Клод де Гібейон до її смерті в 2009 році. Разом пара стала всесвітньо відомою завдяки своїм монументальним роботам. У 1985 році вони використали тканину, щоб обгорнути найстаріший міст Парижу – Понт-Нойф, і зробили те ж саме з Рейхстагом у Берліні в 1995 році. Один тільки проєкт Рейхстагу зайняв 24 роки від концепції до завершення.

Відповідно до побажань Крісто, його незавершений твір – загорнута Тріумфальна арка в Парижі – має бути завершена та показана публіці у вересні 2021 року
У 1972 році Крісто розгорнув 6-тонне полотнище, довжиною 400 метрів над прірвою в Скелястих горах в Колорадо. Витвір мистецтва &ndash; вартістю 750 000 доларів &ndash; висів понад 24 години, а потім був розірваний вітром на клаптики
1 У 1972 році Крісто розгорнув 6-тонне полотнище, довжиною 400 метрів над прірвою в Скелястих горах в Колорадо. Витвір мистецтва – вартістю 750 000 доларів – висів понад 24 години, а потім був розірваний вітром на клаптики
Міністр культури Франції Джек Ланг (ліворуч) розмовляє з Крісто в Парижі 18 вересня 1985 року, під час обгортання найстарішого мосту Парижу &ndash; Понт-Нойф
2 Міністр культури Франції Джек Ланг (ліворуч) розмовляє з Крісто в Парижі 18 вересня 1985 року, під час обгортання найстарішого мосту Парижу – Понт-Нойф
Вигляд на нічний Понт-Нойф у Парижі, загорнутий митцем Крісто
3 Вигляд на нічний Понт-Нойф у Парижі, загорнутий митцем Крісто
Ця фотографія 1983 року демонструє екологічну тематику Крісто під назвою &laquo;Оточені острови&raquo; під час інсталяції в Маямі, штат Флорида
4 Ця фотографія 1983 року демонструє екологічну тематику Крісто під назвою «Оточені острови» під час інсталяції в Маямі, штат Флорида
Альпіністи опускають срібну тканину з головного порталу Рейхстагу в Берліні 19 червня 1995 року. &laquo;Це була одна з найкрасивіших речей, які я коли-небудь бачив: 100 скелелазів спускаються на фасад Рейхстагу, повільно розгортаючи цю величезну сріблясту завісу&raquo;, &ndash; заявив Крісто The Guardian у 2017 році. &laquo;Ані кранів, ані машин не було, просто люди спускалися в своєрідному повітряному балеті&raquo;
5 Альпіністи опускають срібну тканину з головного порталу Рейхстагу в Берліні 19 червня 1995 року. «Це була одна з найкрасивіших речей, які я коли-небудь бачив: 100 скелелазів спускаються на фасад Рейхстагу, повільно розгортаючи цю величезну сріблясту завісу», – заявив Крісто The Guardian у 2017 році. «Ані кранів, ані машин не було, просто люди спускалися в своєрідному повітряному балеті»
Чоловік стоїть на вершині залишків Берлінської стіни і дивиться на загорнуту будівлю Рейхстагу в червні 1995 року
6 Чоловік стоїть на вершині залишків Берлінської стіни і дивиться на загорнуту будівлю Рейхстагу в червні 1995 року
Захід сонця висвітлює німецький Рейхстаг, обтягнутий Крісто сріблястою поліпропіленовою тканиною. Крісто сказав, що жоден з його проєктів не може існувати більше ніж два тижні. &laquo;Якщо ви цього не бачите, ви цього не бачите&raquo;, &ndash; сказав він The Guardian&nbsp;
7 Захід сонця висвітлює німецький Рейхстаг, обтягнутий Крісто сріблястою поліпропіленовою тканиною. Крісто сказав, що жоден з його проєктів не може існувати більше ніж два тижні. «Якщо ви цього не бачите, ви цього не бачите», – сказав він The Guardian 
Понад 1300 гігантських парасольок стоять на рисових полях села Джимба, приблизно в 120 кілометрах на північ від Токіо. Жовтень 1991 року
8 Понад 1300 гігантських парасольок стоять на рисових полях села Джимба, приблизно в 120 кілометрах на північ від Токіо. Жовтень 1991 року
Помічник вносить останні штрихи в одне із 163 дерев, загорнутих в тканину, в парку музею Фонду Байєлера в Ріені, неподалік від Базеля, Швейцарія. Листопад 1998 року
9 Помічник вносить останні штрихи в одне із 163 дерев, загорнутих в тканину, в парку музею Фонду Байєлера в Ріені, неподалік від Базеля, Швейцарія. Листопад 1998 року
Відвідувачі гуляють серед загорнутих дерев у Ріені, Швейцарія
10 Відвідувачі гуляють серед загорнутих дерев у Ріені, Швейцарія
Крісто і його дружина Жанна-Клод обговорюють в січні 2002 року в Національній галереї у Вашингтоні, округ Колумбія, малюнок для своєї роботи &laquo;За рікою: проєкт річки Арканзас, штат Колорадо&raquo;
11 Крісто і його дружина Жанна-Клод обговорюють в січні 2002 року в Національній галереї у Вашингтоні, округ Колумбія, малюнок для своєї роботи «За рікою: проєкт річки Арканзас, штат Колорадо»
Вигляд з висоти пташиного польоту на проєкт Крістоса Ворота для Центрального парку в Нью-Йорку в лютому 2005 року
12 Вигляд з висоти пташиного польоту на проєкт Крістоса Ворота для Центрального парку в Нью-Йорку в лютому 2005 року
Відвідувачі прогулюються під секцією Ворота в Центральному парку в 2005 році
13 Відвідувачі прогулюються під секцією Ворота в Центральному парку в 2005 році
Інсталяція Крісто на Лідо у Венеції, Італія, в серпні 2011 року, за день до відкриття 68-го щорічного Венеційського кінофестивалю
14 Інсталяція Крісто на Лідо у Венеції, Італія, в серпні 2011 року, за день до відкриття 68-го щорічного Венеційського кінофестивалю
Вигляд на &laquo;Мастабу&raquo;, створену Крісто, побудовану на серпантині в Лондоні в червні 2018 року. Величезна плавуча конструкція досягла більш 20 метрів заввишки і налічувала 7506 стовбурів в горизонтальному напрямку. Це була перша велика публічна робота Крісто на відкритому повітрі у Великобританії
15 Вигляд на «Мастабу», створену Крісто, побудовану на серпантині в Лондоні в червні 2018 року. Величезна плавуча конструкція досягла більш 20 метрів заввишки і налічувала 7506 стовбурів в горизонтальному напрямку. Це була перша велика публічна робота Крісто на відкритому повітрі у Великобританії
Вигляд з висоти на встановлені &laquo;Плавучі пірси&raquo; Крісто на озері Ізео в північній Італії в червні 2016 року. Близько 200 000 плаваючих кубів створили трикілометрову злітно-посадкову смугу, вбрану в яскраво-жовту тканину, яка з&#39;єднала місто Сульцано з невеликим островом Монте Ізола
16 Вигляд з висоти на встановлені «Плавучі пірси» Крісто на озері Ізео в північній Італії в червні 2016 року. Близько 200 000 плаваючих кубів створили трикілометрову злітно-посадкову смугу, вбрану в яскраво-жовту тканину, яка з'єднала місто Сульцано з невеликим островом Монте Ізола
Крісто позує на &laquo;Плавучих пірсах&raquo; на озері Ізео в червні 2016 року
17 Крісто позує на «Плавучих пірсах» на озері Ізео в червні 2016 року
Люди гуляють &laquo;Плавучими пірсами&raquo;
18 Люди гуляють «Плавучими пірсами»
Підготовчі креслення та колажі для проєкту &laquo;Загорнута Тріумфальна арка&raquo; в Парижі. Відповідно до побажань Крісто, робота буде завершена та показана публіці з 18 вересня по 3 жовтня 2021 року
19 Підготовчі креслення та колажі для проєкту «Загорнута Тріумфальна арка» в Парижі. Відповідно до побажань Крісто, робота буде завершена та показана публіці з 18 вересня по 3 жовтня 2021 року

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