Президент Болгарії призначив вибори на 4 квітня

Президент Болгарії Румен Радев оголосив 4 квітня датою проведення наступних загальних виборів.

Радев, який критично налаштований до уряду консервативного прем’єр-міністра Бойка Борисова, спершу висловлювався за 28 березня як можливу дату виборів. Однак після консультацій із політичними партіями Радев 14 січня заявив, що дата була відсунута на тиждень, щоб дати більше часу для підготовки заходів безпеки на тлі поширення коронавірусної інфекції.

Найбідніша країна-член Європейського союзу перечжила багатомісячні вуличні антиурядові акції протесту з вимогою відставки кабінету Борисова. Радев підтримав антиурядові протести, які, за його словами, чітко показали, що болгари хочуть змін, додавши, що парламентське голосування цієї весни буде «вирішальним».

Борисов, який подавав у відставку до кінця кожного з попередніх двох своїх мандатів, заявив, що залишиться в політиці, але не претендуватиме на новий чотирирічний термін на посаді прем’єр-міністра.