Болгарія вишле російського військового аташе через підозру у шпигунстві

Болгарія оголосила персоною нон ґрата російського дипломата, запідозреного у шпигунстві. Йому дали 72 години, щоб покинути країну. Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода з посиланням на повідомлення міністерства закордонних справ.

За даними спеціалізованої прокуратури, росіянин з 2017 року збирав відомості, що становлять державну таємницю. У тому числі – інформацію про чисельність американських військових в Болгарії під час спільних навчань двох країн. Цю інформацію він, як стверджується, передавав російській військовій розвідці – ГРУ. Інформацію про це прокуратурі надало Державне агентство національної безпеки. У повідомленні відомства уточнюється, що росіянин завербував громадянина Болгарії, однак про нього інформації не надали.

Ім'я дипломата болгарською владою не називається. Російське посольство в Софії повідомило, що висилають військового аташе. Судячи з сайту посольства, цю посаду зараз займає полковник Василь Сазанович, звинувачення на його адресу названі «безпідставними», зазначає російська служба Радіо Свобода.

Сазанович став шостим російським дипломатом, висланим з Болгарії з жовтня 2019 року. Двоє дипломатів були оголошені персонами нон ґрата у вересні 2020 року, двоє – у січні, ще один – в жовтні 2019 го. Москва звинувачення на їхню адресу заперечувала. У всіх випадках Росія висилала болгарських дипломатів у відповідь.