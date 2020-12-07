У Росії засудили за шпигунство українського ексфутболіста

Московський міський суд за звинуваченням у шпигунстві присудив 12 років колонії суворого режиму громадянину України, колишньому футболістові Василю Василенку за звинуваченням у шпигунстві, повідомляє російська інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу суду.

Матеріали кримінальної справи щодо Василенка мають гриф «цілком таємно», судовий процес відбувався в закритому режимі.

Василенко був затриманий у жовтні 2019 року в справі про контрабанду, але навесні звинувачення перекваліфікували на шпигунство. Точна фабула кримінальної справи стосовно Василенка невідома. Розслідування у справі вело московське управління ФСБ, яке дотепер не коментував ситуацію.

Українська сторона на вирок наразі не відреагувала.

Василь Василенко виступав у нижчих лігах чемпіонаті України з 1992 до 2001 року на позиції захисника. У різний час він грав за команди «Таврія» (Новотроїцьке), «Торпедо» (Мелітополь) та «Дружба» (Бердянськ).