У Росії в шпигунстві звинувачують колишнього українського футболіста

У Москві під арештом за звинуваченням у шпигунство на користь України утримується колишній український футболіст Василь Василенко.

За інформацією російських агенцій, Василенко був заарештований у жовтні 2019 року в справі про контрабанду, але навесні звинувачення перекваліфікували на шпигунство. Про арешт громадянина України стало відомо лише зараз, оскільки він не оскаржив жодну з постанов про продовження арешту, як і сам факт тримання під вартою, зазначає ТАСС.

19 червня суд у Москві продовжив термін арешту до 24 вересня.

Деталі кримінальної справи мають гриф «секретно». Слідство веде управління ФСБ у Москві. Василенкові загрожує до 20 років в’язниці.

Василь Василенко виступав у чемпіонаті України з 1992 до 2001 року на позиції захисника. У різний час він представляв команди «Таврія» (Новотроїцьке), «Торпедо» (Мелітополь) та «Дружба» (Бердянськ).

Про реакцію української влади на цю кримінальну справу повідомлень немає.