Словаччина вислала підозрюваного в шпигунстві російського дипломата

Словаччина вислала російського дипломата через підозри в шпигунстві. Словацький уряд ухвалив таке рішення, спираючись на дані військової розвідки. За словами прем'єр-міністра Петра Пеллегріні, рішення було ухвалене 22 листопада, дипломат, ім’я якого не називається, залишив Словаччину впродовж 48 годин.

Росія заяву словацького прем’єра поки не прокоментувала.

Це не перший цього року випадок, коли Росія згадується в контексті шпигунської діяльності.

3 грудня Служба безпеки Чехії опублікувала звіт, у якому Росія звинувачується в кібератаці на чеське МЗС. У звіті дії Росії названі головною загрозою для безпеки Чехії, більшою, ніж дії терористичних організацій, організованої злочинності або екстремістських сил в самій країні.

У середині листопада австрійська преса повідомила про затримання військового за підозрою в шпигунстві на користь Росії. З кінця 1990-х років, як вважає слідство, він передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро. Обвинувачений зізнався, проте суд не став його заарештовувати.

Навесні 2018 року в Нідерландах була затримана група ймовірних російських шпигунів, їх вислали з країни. Після цього США, Велика Британія, Нідерланди та ще кілька країн звинуватили військову розвідку Росії в кібератаках по всьому світу. Москва усі звинувачення відкинула.