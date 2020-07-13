У Болгарії тривають антиурядові протести

Тисячі болгар 12 липня провели четвертий день антиурядових протестів у столиці Софії та кількох інших містах країни. Учасники акцій оголосили, що продовжать протест і 13 липня.

Демонстранти заповнили в Софії площу поблизу урядоввих будівель з вимогою відставки консервативного уряду. Протести також відбулися в Бургасі, Пловдиві, Варні, Благоєвграді та Габрові, повідомляє болгарська служба Радіо Свобода. Люди скандували «Відставка», «Мафія» та вимагали відсторонення від посади генерального прокурора Івана Гешева.

Соціалістична опозиція в парламенті також заявила 12 липня, що запропонує подання про недовіру Кабінету міністрів за «корупцію» 15 липня і звернулася до протестувальників із проханням про підтримку.

Минулого тижня президент Болгарії Румен Радев закликав уряд і генерального прокурора піти у відставку на тлі багатотисячних протестів громадян проти корупції серед державної еліти країни.

Із вимогою відставки уряду Бойко Борисова та генерального прокурора країни Івана Гешева президент виступив після того, як двома днями раніше генпрокуроратура провела в канцелярії президента обшуки.

Обшук відбувся після того, як Радев заявив, що Національна служба захисту (НСО), яка відповідає за охорону президента, прем’єр-міністра та інших високопосадовців, повинна припинити захищати Ахмеда Догана, почесного голову «Руху за права та свободи» (ДПС). За його словами, хоча НСО підпорядковується президенту, рішення щодо безпеки Догана ухвалює комісія, підпорядкована виконавчій владі, тобто Бойку Борисову.