Протести проти корупції у Болгарії: президент закликав уряд і генпрокурора піти у відставку

Президент Болгарії Румен Радев закликав уряд і генерального прокурора піти у відставку на тлі багатотисячних протестів громадян проти корупції серед державної еліти країни.

Із вимогою відставки уряду Бойко Борисова та генерального прокурора країни Івана Гашева президент виступив після того, як двома днями раніше генпрокуроратура провела в канцелярії президента обшуки.

Обшук відбувся після того, як Радев заявив, що Національна служба захисту (НСО), яка відповідає за охорону президента, прем’єр-міністра та інших високопосадовців, повинна припинити захищати Ахмеда Догана, почесного голову «Руху за права та свободи» (ДПС). За його словами, хоча НСО підпорядковується президенту, рішення щодо безпеки Догана ухвалює комісія, підпорядкована виконавчій владі, тобто Бойко Борисову.

Напередодні ввечері у столиці Болгарії пройшли дві акції протесту. Одна відбулася біля адміністрації президента, де прихильники Радева виступили проти дій прокурора та уряду, звинувачуючи їх у свавіллі та корупції. Інша акція проходила біля Ради міністрів – на підтримку правлячої партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) прем’єра Бойко Борисова.

Ще один протест розгорнувся біля Чорного моря – на пляжі, де неподалік розташована резиденція лідера «Руху за права і свободи» (ДПС) Ахмета Догана. Людям протистояли службовці Національної служби охорони (НСО).

Кілька тисяч протестувальників пробилися 11 липня на пляж біля резиденції Догана, яка розташована за приблизно 400 кілометрів від столиці Софії. Протестувальники вимагали рівного захисту для всіх і доступу до пляжу.

Доган є одним з найвпливовіших людей в Болгарії, і багато хто вважає, що його ДПС контролює судову систему країни, включаючи прокуратуру.

Перед третьою ніччю мітингів проти корупції та правлячої влади люди скандували у Софії вимоги про відставку перед будівлею уряду, парламентом та Палацом правосуддя.

Протести в Болгарії проходять на тлі зростаючої політичної напруженості між Радевом і правоцентристським урядом прем’єра Борисова напередодні виборів, запланованих на 2021 рік.