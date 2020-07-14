Політичне протистояння в Болгарії. Протести охопили щонайменше 10 міст

(За матеріалами Болгарської служби Радіо Свобода)

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці столиці Болгарії Софії напередодні, у понеділок, 13 липня – п'ятого дня масових виступів, які прокотилися великою частиною території всієї країни. Протести пройшли щонайменше у 10 містах, включно з Варною та Бургасом на Чорному морі та другим за величиною містом – Пловдивом. У столиці Болгарії Софії демонстранти заповнили площу поблизу урядових будівель із вимогою відставки консервативного уряду прем’єр-міністра Бойка Борисова, якого звинувачують у корупції. Пізніше вони зосередились на Міністерстві внутрішніх справ, вимагаючи відставки міністра Младена Марінова та відсторонення від посади генерального прокурора Івана Гешева. Люди скандували «Відставка», «Мафія».

Христо Іванов, співголова опозиційної «Демократичної Болгарії», яка підтримує протести, заявив Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, що протестувальники хочуть, щоб уряд пішов у відставку протягом двох тижнів і щоб були призначені нові вибори.

«Люди виходять на вулицю і вимагають змін. Першим кроком до цих змін є відставка уряду і парламенту, та скликання нових виборів», – сказав Іванов.

Протести були спричинені подіями 9 липня, коли генпрокуратура провела в канцелярії президента Румена Радева рейди з обшуками.

Секретаря Радева з питань юридичних справ та антикорупційних питань і його радника з питань безпеки та оборони затримали для допитів, а їхні кабінети обшукували в рамках двох окремих розслідувань: щодо політичного впливу та розголошення державної таємниці.

Громадський гнів

Обшуки збурили гнів громадськості та вивели тисячі демонстрантів на вулиці Софії, щоб засудити рейди як дії уряду та генеральної прокуратури проти президента Радева.

Через два дні Радев закликав уряд та генерального прокурора подати у відставку.

Обшуки відбулися після того, як Радев заявив, що Національна служба захисту (НСО), яка відповідає за охорону президента, прем’єр-міністра та інших високопосадовців, повинна припинити захищати Ахмеда Догана, почесного голову «Руху за права та свободи» (ДПС). За його словами, хоча НСО підпорядковується президенту, рішення щодо безпеки Догана ухвалює комісія, підпорядкована виконавчій владі, тобто Бойку Борисову.

Доган – один із найвпливовіших людей Болгарії. Багато хто вважає, що його ДПС, партія, яка значною мірою складається з представників турецької та інших етнічних меншин, контролює судову владу, включно з прокуратурою. Це третя за впливовістю політична сила, яка зазвичай отримує близько 10 відсотків голосів на виборах.

Чинний прем'єр-міністр Бойко Борисов назвав Догана у 2014 році «найкращим політиком» у Болгарії.

«Доган першим зрозумів, що якби у нього була медіа-імперія та контроль над судовою владою, він міг би керувати», – казав Борисов виданню Mediapool.bg.

Політична буря над болгарським пляжем

Мітингувальники також були обурені, коли члени НСО перешкоджали людям відвідувати громадський пляж, розташований поблизу літньої резиденції Ахмеда Догана на Чорному морі, яка розташована за приблизно 400 кілометрів від столиці Софії.

Кілька тисяч протестувальників пробилися 11 липня на пляж біля резиденції Догана, вимагаючи рівного захисту для всіх і доступу до пляжу. Під їхнім тиском цей доступ був відновлений того ж дня.

Протести відбуваються на тлі посилення політичної напруги між президентом Радевим та правоцентристським урядом Борисова напередодні загальних виборів, призначених на березень 2021 року.

Радев часто критикував уряд Борисова за те, що він робив занадто мало, щоб викорінити поголовну корупцію, і підпорядкував собі прокурорів, які перебувають у змові з урядом.

Борисов, який обіймає посаду прем’єр-міністра із 2009 року, у вихідні заявив, що його кабінет не піде у відставку.

Соціалістична опозиція в парламенті, яка підтримує президента Румена Радева та протестувальників, заявила, що 15 липня запропонує подання про недовіру Кабінету міністрів за «корупцію» і звернулася до протестувальників із проханням про підтримку. На той же день заплановані нові масові демонстрації.