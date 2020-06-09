Казка з натяком від болгарського «Алі Баби»: бізнесмен-утікач звинувачує урядовців у корупції

СОФІЯ – Найбагатший бізнесмен Болгарії, який нині живе у вигнанні в Дубаї, веде війну з урядом своєї країни у фейсбуці. Його зброя – сатира, а останній його залп – карикатури, в яких він представляє себе як казкового героя Алі Бабу, у якого уряд має намір забрати його багатства. Історію цієї незвичної боротьби відстежувала Болгарська служба Радіо Вільна Європа.

У дописі від 1 червня у фейсбуці Василь Божков, на прізвисько «Череп», який заробив свої статки у гральному бізнесі, зобразив себе, як свій улюблений персонаж із казок «Тисячі та однієї ночі», який накопичив велике багатство у своїй печері, а тепер уряд хоче його забрати.

Казка вигадка, проте...

Болгарський король грального бізнесу Божков живе в Дубаї з січня після того, як у Болгарії його звинуватили у податковому шахрайстві, спробі хабарництва та організованій злочинності. Болгарські прокурори звинуватили в тому, що Божков обдурив державу на суму до 700 мільйонів болгарських левів (403 мільйони доларів), не сплативши податки на його лотерейні ігри.

Скандал ще раз привернув увагу до кричущої ситуації, що склалася у Болгарії у сфері корупції та організованої злочинності, а також поставив питання про те, що впродовж багатьох років Божкова, ймовірно, покривали люди у складі болгарського уряду.

«Колись давно у країні було 240 розбійників (стільки є депутатів у парламенті Болгарії, – ред.). Вони розділили країну на різні банди, а найбільша обрала ватажка. Жив там і Алі Баба», – починає свою неказкову розповідь Божков на своїй сторінці у фейсбуці. Оповідь супроводжують карикатури.

«У 2013 році Алі Баба відкрив нову печеру – Національну лотерею, яка була невеликою, тому розбійники цього не помітили і не накладали на неї спеціального податку. Протягом року Алі Баба платив податок 10%, як і всі інші», – веде далі Божков свою історію.

Герой арабської казки Алі Баба був бідним дроворубом, який натрапив на таємне сховище злодіїв. Після низки негараздів він усіх переграв, бо єдиний знав, як дістатися до скарбу в таємній печері.

Хто є хто у сучасній казці?

Карикатури Божкова розповідають історію про сучасного Алі Бабу – стрункого і підтягнутого бізнесмена у чорній футболці зі зображенням черепа та з запальничкою в руках, який привернув увагу керівників держави, котрі забажали, щоб він сплатив більше податку.

У 2013 році кабінет прем’єр-міністра Пламена Орешарського запропонував зміни до закону, який доти звільняв від оподаткування зали для бінго, розіграшів, лотереї та карткових ігор. У 2014 році зміни були затверджені парламентом.

Історія Божкова закінчується тим, що Алі Баба зустрічається зі «заступником шефа фінансів».

«Ми допомогли вам. Ви будете працювати за цим законом, і ви дасте нам 20 відсотків свого прибутку», – мовиться на картинці, маючи на увазі лазівку, яку, як каже Божков, йому обіцяли, щоб зменшити його податковий тягар.

Через день, 2 червня, Божков відкинув гру, розмістивши у фейсбуці інфографіку «для тих, хто не розуміє казки». І в ній він назвав імена.

«Варварська хунта»

Він звинуватив прем’єр-міністра Бойка Борисова та міністра фінансів Владислава Горанова з правлячої коаліції на чолі з консервативною партією ГЕРБ у тому, що вони хотіли мати свою частку – 20% у його лотерейному бізнесі, найбільшому в Болгарії, в обмін на сприятливе законодавство. На це звинувачення він натякав у карикатурах.

Божков, чиї статки оцінюються у 1,5 мільярда доларів, написав, що він платив 20 відсотків свого прибутку «конкретним особам» як плату за «допомогу». Він не назвав жодної з цих осіб і не уточнив, скільки він нібито заплатив.

Божков також є власником футбольного клубу «Левські», Софія, та має велику колекцію антикваріату та картин.

З моменту свого вигнання в Дубаї Борисов майже щодня писав у фейсбуці пости проти уряду, звинувачуючи лідерів Болгарії у варварстві, у тому, що вони є «хунтою», яка «перейшла всі морально-етичні межі».

Борисов, який повернувся до влади у 2017 році на свій третій термін з 2009 року та пообіцяв знищити корупцію, не коментував звинувачень Божкова.

Горанов визнав, що зустрічався з Божковим, що, за його словами, є стандартною практикою для міністра фінансів та великого платника податків.

На запитання Радіо Вільна Європа генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев відмовився коментувати, чи має намір його відомство розслідувати звинувачення Божкова.

«Я головний прокурор, а не наглядовий прокурор. Зверніться до незліченних інтерв’ю, в яких я дав детальні пояснення різниці між генеральним прокурором та наглядовим прокурором», – сказав він, розмовляючи по телефону.

Втрата прихильності

Божков швидко втратив прихильність влади. Заробивши свої стати на початку 1990-х за допомогою обміну валют і казино, він мав добрі зв’язки і раніше користувався доброзичливістю багатьох урядів.

Зараз він перетворився на політичного парію, його лотереї були вилучені з ринку, були затримані дехто з членів його сім'ї та однодумців.

Божков – суперечлива постать у Болгарії, багато хто звинувачує його в причетності до організованої злочинності.

У травні спеціальна прокуратура оголосила, що розслідує справу магната за участь в організованій злочинній групі, яка з 2012 року була причетною до вбивств, примусу та зґвалтування.

У повідомленні американських дипломатів від 2005 року, яке потрапило у WikiLeaks, співробітник Державного департаменту США стверджував, що Божков був причетний до «відмивання грошей, шахрайства приватизації, вимагання та рекету».

Відповідно до Індексу сприйняття корупції Transparency International за 2019 рік, Болгарія посіла 74 місце із 198 країн, що робить її найбільш корумпованою країною ЄС.